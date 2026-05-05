Libya'da Ticari Bankalar Döviz Ödemelerini 13 Yıl Sonra Nakit Vermeye Başladı

TRABLUS, 5 Mayıs (Xinhua) -- Libya'daki ticari bankalar, yaklaşık 13 yıllık bir aranın ardından pazar günü vatandaşlara döviz alacaklarını nakit olarak ödemeye başladı.

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlar, yıllık döviz tahsisatları çerçevesinde en fazla 2.000 ABD doları nakit alabilecek.

Libya Merkez Bankası tarafından döviz erişimini düzenlemek ve resmi bankacılık kanalları üzerinden döviz arzını artırmak amacıyla hayata geçirilen uygulama, ülkenin döviz yönetimi politikasında önemli bir değişime işaret ediyor.

"Bireysel amaçlar" programı kapsamında vatandaşların yıllık döviz tahsisatlarını almalarına imkan tanıyan sistemle birlikte, daha önce havale veya elektronik kartlarla yapılan ödemeler yerine dövizler banka gişelerinden nakit olarak verilecek.

Libya Merkez Bankası daha önce ticari bankalara döviz tedarik edeceğini açıklamış, ancak finans ve bankacılık güvenliği standartları uyarınca nakliye ve güvenlik konusundaki tüm sorumluluğu bu bankaların üstleneceğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua
