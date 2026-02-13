Haberler

Libya Genelkurmay Başkanlığı: Trablus'ta çatışan silahlı gruplar kanun önünde hesap verecek

Libya Genelkurmay Başkanlığı, Trablus'un Cenzur bölgesinde silahlı gruplar arasında meydana gelen çatışmaların ardından, sorumlu grupların kanun önünde hesap vereceğini açıkladı.

Libya Genelkurmay Başkanlığı dün başkent Trablus'un Cenzur bölgesinde çatışan silahlı grupların kanun önünde hesap vereceğini duyurdu.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, başkentin Cenzur bölgesinde dün meydana gelen çatışmanın orduya bağlı olmayan çeşitli silahlı gruplar arasında yaşandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığının dün meydana gelen olayları üzüntüyle takip ettiği ve şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, çatışmaların askeri kurumları temsil etmeyen bireysel bir eylem olarak nitelendiği aktarıldı.

Sivillerin hayatını tehlikeye atan dünkü çatışmalardan sorumlu grupların kanun önünde hesap vereceği vurgulandı.

Başkent Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde meskün mahalde silahlı gruplar arasında gece çıkan çatışma bu sabah saatlerine kadar sürmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
