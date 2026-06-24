Libya'da mahsur kalan Nijeryalı 177 düzensiz göçmen ülkelerine döndü

Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 177 Nijeryalı düzensiz göçmenin ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 177 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkesine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkelerine dönenler arasında 14 çocuk ve 12 bebeğin bulunduğu kaydedilerek, dönen kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığını aktarıldı.

Geri dönenlere gıda, içme suyu ve tıbbi muayene dahil olmak üzere acil insani yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara ambulans hizmetleri sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu geri dönüş programının, yurt dışında zorlu koşullarda bulunan Nijeryalıların hakları ve refahını korumak ve topluma yeniden entegrasyonlarını desteklemek amacıyla federal hükümetin yürüttüğü çabaların bir parçası olduğu kaydedildi.

Nijerya hükümetinin, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.