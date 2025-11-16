Haberler

Libya'da Düzensiz Göçmen Teknesi Battı: 4 Ölü, 91 Kurtarıldı

Güncelleme:
Hums kenti açıklarında batan teknelerdeki düzensiz göçmenlerden 4'ü hayatını kaybederken, 91'i kurtarıldı. Libya Kızılayı ve Sahil Güvenlik, kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi.

Libya'nın batısındaki Hums kenti açıklarında batan iki teknedeki düzensiz göçmenlerden 4'ü hayatını kaybetti, 91'i kurtarıldı.

Libya Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Hums kenti açıklarında batan ilk teknede bulunan Bangladeşli 26 düzensiz göçmenden 4'ünün boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 düzensiz göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği bildirildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
