Libya'nın Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişi öldü

Libya'nın Kufra kentinde düşen helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti. Kufra Belediye Başkanı, kayıplar için taziye mesajı yayımladı.

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kufra Belediyesi Basın Ofisi, Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz'in düşen helikopterde hayatını kaybedenler için yayımladığı taziye mesajını paylaştı.

Bumeriz mesajında, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssünde bir helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini üzüntüyle aldıklarını ifade etti.

Düşen helikopterde ölenlerin isimlerini de paylaşan Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
