BM Libya Destek Misyonu, "4+4 toplantısı"nda nihai anlaşma için uzlaşıldığını duyurdu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( Unsmıl ), kamuoyunda "4+4 toplantısı" olarak bilinen dar kapsamlı istişarelerde nihai anlaşmanın gelecek hafta imzalanması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Unsmıl'den yapılan açıklamada, komitenin başkent Tunus'ta bugün düzenlenen beşinci toplantısına dair bilgi verildi.

Açıklamada, istişare toplantısının "önemli uzlaşılara yol açan olumlu ve yapıcı bir atmosferde" geçtiği belirtildi.

Katılımcıların önceki oturumlarda varılan mutabakatlara bağlı oldukları ve askıda kalan tüm konuların tartışılmasını tamamladıkları aktarılan açıklamada, UNSMIL desteğiyle komite üyeleri arasında nihai anlaşma metnini hazırlamak üzere bir çalışma grubunun görevlendirilmesi konusunda anlaşıldığını ve anlaşmanın gelecek hafta yapılması beklenen toplantıda imzalanacağı bilgisi verildi.

Libya'da siyasi yol haritasının belirlenmesi

BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, 21 Ağustos 2025'te BM Güvenlik Konseyine sunduğu brifingde, Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak teknik açıdan sağlam ve siyasi olarak kabul gören bir seçim çerçevesinin oluşturulmasını ve yeni bir birleşik hükümet kurulmasını öngören yol haritasını açıklamıştı.

Tetteh, 22 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine yaptığı sunumda ise ilk kez "4+4 toplantısı" mekanizmasını duyurmuş ve girişimin siyasi tıkanıklığın aşılması ile Libya kurumlarının yol haritasının ilk iki aşamasını hayata geçirmesini amaçladığını belirtmişti.

Bu mekanizma kapsamındaki ilk toplantı 29 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmış, katılımcılar Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda uzlaşmış ve yeni komisyon başkanının, tarafsızlığı ve yeterliliğiyle tanınan yargı mensupları arasından belirlenmesi için Başsavcı Sıddık es-Sur'a tavsiyede bulunmuştu.

Libya'da halen, başkent Trablus merkezli ve Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2022 yılında görevlendirdiği ve merkezi Bingazi olan, Usame Hamad başkanlığındaki hükümet arasında siyasi bölünmüşlük devam ediyor.