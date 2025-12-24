Haberler

Libya'da Genelkurmay Başkanı ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle milli yas ilan edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyet için 3 gün milli yas ilan etti. Tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve resmi etkinlikler askıya alınacak.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Ankara'da düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle (3 gün) milli yas ilan etti.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin düşen uçakta bulunan Haddad ve beraberindekilerin ailelerine, Libya Silahlı Kuvvetlerindeki silah arkadaşlarına taziyelerini ve en içten başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde (3 gün) yas ilan edildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu (3 gün) süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır. Bu karar, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El-Haddad ve arkadaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara ilindeki resmi bir görevden dönerken trajik bir kazada hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle alınmıştır."

Açıklamada ayrıca, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin olayın koşullarının incelenmesi için Türk makamlarıyla doğrudan koordinasyon sağlamak üzere Libya Savunma Bakanlığına Ankara'ya resmi bir heyet göndermesi talimatı verdiği belirtildi.

Libya'da ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı nedeniyle 24-25 Aralık'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlenecekti.

