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Libya Başbakanı Dibeybe, Trump'ın tahkir edici Libya sözlerine tepki gösterdi

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Donald Trump'ın Libya hakkındaki tahkir edici sözlerine tepki gösterdi. Dibeybe, Libya'nın egemen devlet olduğunu ve halkının terörle mücadeledeki fedakarlıklarını vurgulayıp ABD ile ilişkilerin karşılıklı saygıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Libya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, Trump'ın Libya hakkındaki tahkir edici sözlerine cevap verdi.

Libya'nın egemen bir devlet olduğunu ve halkının terörle mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Dibeybe, şunları kaydetti:

"Libya egemen bir devlettir ve ona veya terörle mücadelede büyük fedakarlıklar yapan halkına yönelik her türlü hakareti reddediyoruz. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyoruz ve Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını kabul etmiyoruz."

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump, dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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