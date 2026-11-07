Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus'ta 4 dışişleri bakanıyla bölgesel istikrarı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı için Trablus'a gelen Tunus, Çad, Cibuti, Sierra Leone Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Çad Dışişleri Bakanı Ahmed Kogri, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdulkadir Ömer ve Sierra Leone Dışişleri Bakanı Muhammed Rahman Sawaray ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Görüşmelerde, bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi, bölgesel konularda koordinasyon ve istişarenin yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Dibeybe ile Cibuti ve Sierra Leone dışişleri bakanları görüşmelerinde, bu ülkelerin Trablus büyükelçiliklerinin açılması için gerekli adımlar ile prosedürler değerlendirildi.

Dibeybe ayrıca, CEN-SAD Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahim el-Kadmiri ile yaptığı görüşmede, CEN-SAD kurumlarının yeniden aktif hale getirilmesi ve üye devletler arasında işbirliğini destekleme rolünün güçlendirilmesini ele aldı.

Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) 22. Olağan Toplantısı çerçevesinde Mısır, Çad, Cibuti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sierra Leone, Tunus, Somali ve Gine-Bissau dışişleri bakanlarının yanı sıra üye devletlerin heyet başkanları Trablus'ta bulunuyor.

Kaynak: AA