Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçağın Düşmesi... Ali Yerlikaya: "Saat 02.45'te Uçağa Ait Ses Kayıt Cihazı, Saat 03.20'de İse Kara Kutu Bulunmuştur"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin düştüğü Haymana'da açıklama yaptı. Yerlikaya, "Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometre karelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği Ankara yakınlarında meydana gelen uçak kazasına ilişkin Haymana'da basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu, 5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir. Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.

"Çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir"

Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar, adli ve kriminal süreçler, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinden oluşan toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 8×8 ve 4×4 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, mobil koordinasyon merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

"22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir"

Enkaz alanı yaklaşık 3 kilometre karelik bir alandan oluşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir."

"Dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum"

Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Libya halkına, Libya Hükümetine, Libya Genelkurmay Başkanlığı'na, dost ve kardeş ülke Libya'ya başsağlığı diliyorum. Kazada hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine de başsağlığı diliyorum" dedi.