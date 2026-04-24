Libya: Akdeniz'de Boğulma Tehlikesi Yaşayan 404 Göçmeni Kurtardık

TRABLUS, 24 Nisan (Xinhua) -- Libya Kızılayı, başkent Trablus'un yaklaşık 1.600 kilometre doğusundaki Tobruk kenti açıklarında Akdeniz'de boğulma tehlikesi yaşayan 404 göçmeni kurtardıklarını bildirdi.

Kurumun Facebook üzerinden perşembe günü yaptığı açıklamada operasyonun, Tobruk şubesi tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, çeşitli milletlerden göçmenlerin bulunduğu 10 teknenin, hayat tehdit eden zorlu koşullara maruz kaldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre hızla konuşlandırılan ekipler, kıyıya getirilen göçmenlere acil tıbbi bakım ve insani yardım sağladı.

Libya'dan Güney Avrupa'ya gitmek için tehlikeli geçiş yolunu deneyen kişiler nedeniyle, son günlerde göçmen teknelerinin karıştığı kazalarda artış görülüyor. Kurtarma operasyonlarına ve cansız bedenlerin denizden çıkarılmasına ilişkin haberler de daha sık duyulmaya başlandı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün geçen hafta yaptığı açıklamaya göre 2025 yılında bugüne kadar 27.116 göçmen yakalanarak Libya'ya geri gönderildi. Uluslararası Göç Örgütü pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, 2026 yılında şu ana kadar 4.407 göçmen yakalanarak Libya'ya geri gönderildi. Örgüt, aynı dönemde dünyanın en ölümcül göç koridorlarından biri olan orta Akdeniz rotasında 772 göçmenin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
