Liberman askerlik yasasında uzlaşma mesajıyla Haredilerle koalisyona yeşil ışık yaktı

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İsrail'de eski Savunma Bakanı ve muhalif lider Avigdor Liberman, "zorunlu askerlik yasasında uzlaşma" diyerek Ultra-Ortodoks Yahudilerle (Haredilerle) koalisyona yeşil ışık yaktı.

Zorunlu askerlik yasası nedeniyle Haredilerle koalisyona baştan beri karşı çıkan Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bu tutumunu yumuşatma sinyali verdi.

Liberman, tüm konularda esnek davranma ve uzlaşma mesajı vererek "Buna askerlik yasası konusu da dahildir. Bu, ben ve birçok kişi için acı verici." ifadelerini kullandı.

Karşı çıktığı Haredilerle koalisyona bu ifadeleriyle yeşil ışık yakan Liberman, Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u isim vermeden "seçimlerin hemen öncesinde büyük parti söylemi" nedeniyle hata yapıp muhalefete sandalye kaybettirmekle suçladı.

Liberman, siyasette de satrançta olduğu gibi üç-dört hamle ileriyi düşünmek gerektiğini belirterek kurulacak bir azınlık hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 70 sandalyeyle geri dönmesini sağlayacağını savundu.

Netanyahu'nun geri dönmesi durumunda İsrail'in yıkılacağını savunan Liberman, "Netanyahu dönemine son verilmesi, yeni seçimlere gidilmemesi ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilere dayanan bir hükümet kurulmaması" şartlarını yineledi.

Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler hariç en az 61 milletvekilinden oluşan bir koalisyon için azami çaba sarf edilmesi gerektiğini, söz konusu hükümetin kurulabilmesi durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'dan üç-dört milletvekilinin koalisyona dahil edilebileceğini iddia etti.

Başta Liberman olmak üzere İsrail muhalefetinin, askerlik hizmetinin tüm İsrail vatandaşlarına eşit uygulanması, seçimler öncesinde üzerinde en fazla durduğu konulardan biri olmuş, bu nedenle Haredilerin muhalefet ile uzlaşamayacağı değerlendirmesi yapılmıştı.

Netanyahu koalisyonu içerisinde 2022 seçimleri sonrası yer alan Haredi Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile istişare toplantısında hükümet kurma yetkisinin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmemesi, Eisenkot ile hükümete açık kapı bırakılması olarak yorumlanmıştı.

Hükümet kurma yetkisinin ilk olarak kime verileceğine dair Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerle birlikte Eisenkot 67 sandalyelik destek sağlarken, Netanyahu'nun desteği 46 milletvekilinde kalmıştı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar, koalisyon belirsizliğine işaret etmişti.

Kaynak: AA