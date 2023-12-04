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Liangzhu Forumu Hangzhou'da Başladı

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Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da, Liangzhu Forumu başladı. Forum, kültürel mirasın korunması ve kültürel mirasın teşviki açısından büyük önem taşıyor.

HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- 1. Liangzhu Forumu, "Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek" temasıyla Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı.

Pazar günü başlayan forum, Çin'in antik medeniyetinin takdir edilmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kültürel miras, kalkınma, etkileşim ve işbirliğinin teşviki açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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