Liangzhu Forumu Hangzhou'da Başladı

HANGZHOU, 4 Aralık (Xinhua) -- 1. Liangzhu Forumu, "Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak, medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek" temasıyla Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da başladı.

Pazar günü başlayan forum, Çin'in antik medeniyetinin takdir edilmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kültürel miras, kalkınma, etkileşim ve işbirliğinin teşviki açısından büyük önem taşıyor.