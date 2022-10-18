Li Keqiang Her Bakımdan Modern Sosyalist Çin'in İnşasına Doğru Somut Çalışmalarla Hızla İlerleme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Li Keqiang Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne katılan Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin delegeleriyle bir grup görüşmesinde bulundu.

Li, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 19. ÇKP Merkez Komitesi adına kongreye sunduğu rapora tam destek verdiğini söyledi.

Delegelerle derinlemesine alışverişlerde bulunan Li, son 10 yıllık dönemde Parti ve ülkenin davasında etkileyici ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi. Li, bu ilerlemelerin, merkezinde Yoldaş Xi Jinping ve Xi Jinping'in Yeni Dönem için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Düşüncesi'nin kılavuzluğunun bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin sarsılmaz liderliğinde tüm Parti'nin ve tüm etnik gruplardan insanların birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Parti'nin Çin'in yönetimi ve yeniden canlanmasındaki birinci önceliğinin kalkınma olduğunu hatırlatan Li, ülke ekonomisinin etkin şekilde güncellenmesi ve uygun şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Li, Çin ekonomisinin toparlanma ve yukarı yönlü eğilim içine girmesiyle ekonomik performansın makul bir yelpazede sürdürülebilmesi için büyüme yanlısı politikalardan oluşan bir sepetin tam olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

Reform ve dışa açılmanın sıkı şekilde ileri götürülmesi gerektiğini vurgulayan Li, sosyalist piyasa ekonomisini geliştirmek için reformlara bağlı kalma, adil piyasa rekabetinin sağlanmasına yönelik şartları oluşturma ve üst düzey dışa açılmayı teşvik etme gibi hususların önemine dikkat çekti.

Halkın temel çıkarlarının korunmasını vurgulayan Li, modernleşmenin sonuçlarının halk tarafından tam ve adil şekilde paylaşıldığını görmek için kalkınma çalışmaları sırasında halkın refahının korunması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Li, modern sosyalist bir ülkeyi kurmak ve Çin ulusunun her cephede büyük yeniden canlanmasını ilerletmek üzere birlik içinde gayret göstermek için somut çalışmalar yürütme ve sorumluluk duygusuna sahip olma çağrısı yaptı.