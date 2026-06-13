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Bahçelievler Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencileri okullarına yetiştirdi

Bahçelievler Belediyesi, LGS sınavına giren öğrencileri okullarına yetiştirdi
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Bahçelievler Belediyesi motorize zabıta ekipleri, LGS merkezi sınavına yetişemeyen veya belgelerini unutan 15 öğrenciye yardım ederek okullarına ulaştırdı. Engelli bir öğrenci ise belediye ambulansıyla sınava götürüldü.

Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişemeyen öğrencileri, motorize zabıta ekiplerinin çabasıyla okullarına ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav nedeniyle sabah okul çevrelerinde yoğunluk yaşandı.

Belediye ekipleri, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı.

Okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, sınava girmek için gerekli kimliğini, giriş belgesini unutan veya yanlış okula gelen öğrenciler için adeta zamanla yarıştı.

İlçe genelinde 15 öğrencinin yardımına yetişen ekipler, bazı öğrencileri evine götürerek unuttuğu belgeleri almasını sağladı. Ekipler, kimi öğrencileri ise sınav merkezine ulaştırdı.

Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, diz kapağındaki sorun nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlandı.

Erbatur, belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri, Erbatur'u sınavın yapılacağı binaya güvenli şekilde getirip, okul bahçesinde hazır bekledi.

Öğrenci, sınavın tamamlanmasının ardından geldiği ambulansla evine götürüldü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
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