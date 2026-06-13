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Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi

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Hatay'da LGS'nin ilk oturumuna geç kalma riski bulunan iki öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Hatay'da polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava yetişebilmek için polisten yardım istedi.

Polis ekipleri, otomobil ve motosikletlerine aldıkları adayların eksikliklerini gidererek sınav merkezlerine yetiştirdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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