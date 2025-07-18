LGS Tercih Süreci Başladı: Psikolojik Uyum ve Güvenli Tercih Önerileri

LİSELERE Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 14 Temmuz'da başlayan tercih süreci 24 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecinde yüzdelik dilimin yanı sıra psikolojik uyumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Uğur Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, "Akademik başarıların dışında, öğrencilerin tercih edecekleri okullarda yabancı dil eğitimi, yurt dışı değişim programları, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin olup olmadığı da büyük önem taşır. Öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik olarak da kendilerini geliştirebilecekleri ve mutlu hissedecekleri ortamlarda eğitim almalarını biz eğitimciler olarak çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize önerimiz; kendilerini iyi hissettikleri, "Bu okul tam bana göre" diyebilecekleri kurumları tercih etmeleri" dedi.

2025 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Öğrenciler 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar tercihlerini yapabilecek. Uğur Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Müdürü Aslı Orman, hem öğrencilere hem de velilere sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TERCİHLER MUTLAKA ONAYLATILMALI'

Orman, "Lgs tercih dönemi 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz tercihleri aileleriyle gerekli araştırmaları gerçekleştirdikten sonra, bağlı bulundukları ortaöğretim kurumlarına giderek mutlaka okul müdürlüklerine onaylatmaları gerekiyor. Onay işlemi tamamlandıktan sonra tercih süreci tamamlanmış olacak. Kritik bir nokta. Sistem 24 Temmuz günü saat 17.00'de kapanacak. Bu nedenle öğrencilerimizin ve velilerimizin, sistem kapanmadan önce yaptıkları tercihleri tekrar gözden geçirmeleri oldukça önemli. Öğrencilerimiz üç farklı türde tercih yapabilecek. İlk olarak 'Yerel yerleştirme' öğrencilerin ikamet adreslerine göre yapılan yerleştirme, 'Merkezi yerleştirme' LGS puanı ve yüzdelik dilimlerine göre yapılan yerleştirme, 'Pansiyonlu okullar' yatılı eğitim veren okulların tercih edildiği yerleştirme türü" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER GÜVENLİ BİR LİSTE HAZIRLAMALI'

Merkezi yerleştirme tercihlerinde yüzdelik dilimlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Orman, "Bu kapsamda öğrenciler 10 okul tercihi yapabiliyor. Bu tercihleri oluştururken, öğrencilerin yüzdelik dilimlerini baz alarak, çok fazla risk almadan, hem kendi yüzdelik dilimlerinin biraz üstünde hem de altında kalan okullardan oluşan güvenli bir liste hazırlamaları gerekiyor. Bu yaş grubunda velilerin öngörüleri elbette çok kıymetli. Onların kaygılarını da anlıyoruz. Ancak burada en önemli unsur, öğrencimizin huzurlu, mutlu ve akademik olarak gelişebileceği bir ortamda eğitim almasıdır. Bu sebeple velilerimize önerimiz; çocuklarının yanında olmaları, onları psikolojik olarak desteklemeleri ve sürece yol gösterici bir rehber gibi eşlik etmeleridir. Bunun için yapılması gereken en önemli şeylerden biri, tercih listesine alınan okulları aileyle fiziki olarak ziyaret etmektir" dedi.

'HİÇBİR ÖĞRENCİ AÇIKTA KALMAYACAK'

Gidilen okullarda öğrencilerin önceden hazırladıkları soruları okul yetkililerine sormaları ve doğrudan bilgi almalarının önemli olduğunu belirten Orman, "Tercih sıralaması yüzdelik dilime göre yapılmalıdır. Ancak Türkiye genelinde yaşanan yığılma dediğimiz, bazı yüzdelik dilim aralıklarında fazla sayıda öğrencinin yer aldığı duruma da dikkat edilmelidir. Hiçbir öğrenci açıkta kalmayacaktır. LGS sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlı ve sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Türkiye genelinde 719 birincimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimizin de elbette tercih listeleri hazırdır. Büyük olasılıkla yüzdelik dilimi yüksek olan okulları tercih edeceklerdir. Ancak sağlıklı ve bilinçli bir tercih süreci yürüttükleri takdirde, okul psikolojik danışmanlarından destek aldıklarında, hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacaktır" dedi.

Orman, "LGS puanıyla yerleşemeyen öğrencilerimiz için yerel yerleştirme adı verilen bir sistem bulunmaktadır. Bu sistemde öğrenciler, ikamet adreslerine en yakın okullardan 5 tercih yapabiliyor. Burada önemli olan nokta, ilk sırada mutlaka yeşil alan yani kendi ikamet bölgesindeki okullar tercih edilmeli ve aynı okul türünden (örneğin Anadolu Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilmelidir. Örneğin, 3 Anadolu Lisesi tercih edildiğinde, kalan 1 ya da 2 tercihte Meslek Lisesi ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi liselerin yazılması gerekmektedir. Tüm tercih hakları kullanılmak zorunda değil. Yerel yerleştirmede sadece 1 tercih yapılması da mümkündür" dedi.

'SPORTİF ETKİNLİKLERİN OLUP OLMADIĞI DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIR'

Orman, "Akademik başarıların dışında, öğrencilerin tercih edecekleri okullarda yabancı dil eğitimi, yurt dışı değişim programları, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin olup olmadığı da büyük önem taşır. Öğrencilerin yalnızca akademik değil, psikolojik olarak da kendilerini geliştirebilecekleri ve mutlu hissedecekleri ortamlarda eğitim almalarını biz eğitimciler olarak çok önemsiyoruz. Öğrencilerimize önerimiz; kendilerini iyi hissettikleri, "Bu okul tam bana göre" diyebilecekleri kurumları tercih etmeleridir. Ailelere ise kısa bir önerimiz var: Lütfen çocuklarınızı destekleyin, onların yanında olun ve bu tercih sürecini birlikte, sağlam adımlarla yürütün" diye konuştu.