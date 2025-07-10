LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netleşti
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Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları için tarih belli oldu. Sonuçlar yarın saat 10.00'da açıklanacak, tercihler 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sonuçlarını heyecanla beklediği LGS için yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

TÜM DETAYLAR TERCİJH KLAVUZUNDA YER ALACAK

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen, sosyal bilimler, Anadolu, güzel sanatlar, Anadolu imam hatip ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda tercih kontrol listesi de yer alıyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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