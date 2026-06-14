Kimliğini otobüste kaybeden LGS öğrencisine şoförden destek; o anlar kamerada

MALATYA'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesi kimliğini otobüste düşüren Pınar Çağla Alkan'a sürücü destek verdi. Haber verilmesi üzerine güzergahını değiştiren şoför, kimliği Alkan'a ulaştırarak sınava girmesini sağladı.

Olay, dün sabah saatlerinde LGS sınavı öncesi yaşandı. Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Abdülhamit Han Ortaokulu'nda sınava girmek için ailesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü binen Pınar Çağla Alkan, kimliğini otobüste düşürdü. Sınava gireceği okul önünde durumu fark eden öğrenci ve ailesi çağrı merkezi üzerinden yetkililere ulaşarak, durumu aktardı. Kısa sürede tespit edilen otobüsün şoförüyle iletişime geçen personel, kimliğin öğrenciye yetiştirilmesini istedi. Güzergahını değiştiren otobüsün sürücüsü Hamza Başyiğit, kimliği sınava gireceği okulun önünde bekleyen Pınar Çağla Alkan'ın ailesine ulaştırdı. Kimliğine kavuşan Alkan, sorun yaşamadan sınava girdi. O anlar otobüs içerisindeki araç kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı