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Öğrenciler, LGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti

Öğrenciler, LGS öncesi Balıklıgöl'de dua etti
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Şanlıurfa'da LGS sınavı öncesi öğrenciler ve aileleri, Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua ederek moral depoladı.

ŞANLIURFA'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı öncesinde moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua etti, bölgede yoğunluk oluştu.

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencileri, sınav heyecanı sardı. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerden bazıları, sınav öncesinde Balıklıgöl'e giderek namaz kılıp dua etti. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, daha sonra balıklara yem attı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Balıklıgöl'de kuyruklar oluştu. Uzun süre ders çalışarak sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Hazreti İbrahim'in makamında hayırlı bir sonuç için dua ettiklerini söyledi. Sınavlarının iyi geçmesini temenni eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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