LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı Şehit Dursun Acar Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin okula gelmesi Öğrencilerin sınıfta sınavın başlamasını beklemesi Çocuğunu bekleyen veliler Hakan Pazan ve Batur İşyapar ile röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. Şehit Dursun Acar Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin okula gelmesi Öğrencilerin sınıfta sınavın başlamasını beklemesi Çocuğunu bekleyen veliler Hakan Pazan ve Batur İşyapar ile röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı. AA / Servet Ülkü - Güncel milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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