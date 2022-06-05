LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Haberler

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
AA - Servet Ülkü - Güncel
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Şehit Dursun Acar Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin okula gelmesi Öğrencilerin sınıfta sınavın başlamasını beklemesi Çocuğunu bekleyen veliler Hakan Pazan ve Batur İşyapar ile röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8.
Şehit Dursun Acar Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerin okula gelmesi
Öğrencilerin sınıfta sınavın başlamasını beklemesi
Çocuğunu bekleyen veliler Hakan Pazan ve Batur İşyapar ile röportaj İZMİR - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.
AA / Servet Ülkü - Güncel