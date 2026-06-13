LGS'de öğrencilerin yardımına polis yetişti

AFYONKARAHİSAR'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 12 okulda ve 3 bin 796 öğrenci katılımıyla yapıldı. Kimliğini unutan 2 öğrenci motosikletli polis ekibiyle sınava yetiştirildi.

Kentte, sınav öncesinde trafik yoğunluğu yaşanabilecek 6 okulun çevresine trafik ekipleri görevlendirildi. Öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için tedbir alan ekipler, korna, siren, abartılı egzoz kullanımı ve gürültüye sebep olabilecek faaliyetlere karşı görev yaptı.

Sınav öncesinde kimlik belgesi bulunmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için koordineli çalışma yürütüldü. Abdullah Mısırlı Ortaokulu'ndan 2 öğrencinin sınava kimliksiz geldiğinin tespit edilmesi üzerine trafik ekipleri tarafından öğrenciler hızla nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne yönlendirildi. Yapılan koordinasyon sonucunda gerekli işlemler kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin sınava zamanında yetişmesi sağlandı.

Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı