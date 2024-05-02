Leylekli yol, her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta- Sincik karayolundaki elektrik direkleri her yıl onlarca leyleğe yuva oluyor.

İlk bahar ile birlikte göç eden leylekler halk arasında 'leylekli yol' olarak da adlandırılan Kahta-Sincik Karayolu'nda bir çok elektrik direğine yuva yapıyor. Aynı bölgede bulunan Kahta Çayı yakınlarında ki elektrik direkleri de yine leyleklere yuva oluyor.

Kahta çayı nedeniyle leyleklerin göç güzergahı üzerinde bulunan karayolundan tarihi ve turistik yerleri görmeye gelen turistler, leylekleri görünce ayrıca ilgi gösteriyor.

Davut Tilki isimli vatandaş, "Kahta-Sincik Karayolu üzerinde yol boyunca direklerin üzerinde leylekler var. Biz halk arasında buraya leylekli yol diyoruz. Yol kenarında ki direklerde leylekleri gören turistlerin ilgisini çektiği için fotoğraflıyorlar" dedi.