Leyleklerin konduğu tellerde elektrik kesintisi

Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konduklarında akıma kapılmamaları amacıyla enerji dağıtım şirketi yetkilileri harekete geçti. Bu nedenle birçok köy elektrik verilemezken, kesintinin gece boyu süreceği öğrenildi.

KOCAELİ'de leyleklerin göç rotası içerisinde yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin kondukları tellerde akıma kapılmamaları için elektrikler kesildi. Bu nedenle birçok köy elektrik verilemezken, kesintinin gece boyu süreceği öğrenildi.

Her yıl yüzlerce leyleğin göç ederken kullandığı rotalar arasında yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konduklarında akıma kapılmamaları amacıyla enerji dağıtım şirketi yetkilileri harekete geçti. Her yıl ağustos ayında bölgeden geçen yüzlerce leyleğin elektrik akımına kapılarak zarar görmesi dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bu yıl iki ilçenin birçok köyüne elektrik verilen şebekelerde kesintiye gidildi. Göç eden leyleklerin elektrik direklerine ve tellere kondukları görüldü. Kesinti nedeniyle birçok köy elektriksiz kalırken kesintinin gece boyu süreceği öğrenildi.

Körfez ilçesine bağlı Sipahiler Köyü Muhtarı Murat Tezel de sosyal medya hesabından köyünde yaşayan vatandaşları leyleklerin göçünden dolayı elektriklerin kesildiği konusunda uyardı.