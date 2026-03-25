Göç yolundaki leylekler İstanbul'da millet bahçesinde mola verdi

Göç yolundaki leylek sürüsü, mola verdikleri Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde görüntülendi.

Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, kentin bazı noktalarında mola veriyor.

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde görüntülenen onlarca leylek, yeşil alanda dinlenip beslendi.

Toplu haldeki çok sayıda leylek, parkta vakit geçiren vatandaşların da ilgisini çekti.

Leylekleri seyreden bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.