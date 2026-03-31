Çubuk'ta baharın müjdecisi leylekler yuvalarına dönmeye başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baharın müjdecisi leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl binlerce kilometre katederek Afrika'dan Anadolu'ya gelen leylekler, ilçe genelinde elektrik direkleri, evlerin çatıları ve cami kubbelerindeki yuvalarını yeniden şenlendirdi.

Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin gelişi, ilçe sakinlerinde de heyecan oluşturdu.

Fatih Mahallesi'nde yer alan birbirine yakın 3 ayrı leylek yuvası dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Yoksul, leyleklerin doğanın önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Torunlarımız geliyor, fotoğrafını çekip gidiyor. Yaklaşık 20 yıldır her yıl buraya geliyorlar. Doğanın bir misafiri." dedi.

Üzeyir Şahbudak, Erşan Çakıl ve Çiğdem Koçak da leyleklerin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirtti.