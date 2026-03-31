Çubuk'ta baharın müjdecisi leylekler yuvalarına dönmeye başladı

Çubuk'ta baharın müjdecisi leylekler yuvalarına dönmeye başladı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde leylekler, baharın gelmesiyle birlikte yuvaya dönüş yapmaya başladı. İlçe sakinleri, leyleklerin gelişiyle heyecanlanırken, bu doğal misafirlerin bölgeye kattığı güzellikleri vurguladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baharın müjdecisi leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Her yıl binlerce kilometre katederek Afrika'dan Anadolu'ya gelen leylekler, ilçe genelinde elektrik direkleri, evlerin çatıları ve cami kubbelerindeki yuvalarını yeniden şenlendirdi.

Baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin gelişi, ilçe sakinlerinde de heyecan oluşturdu.

Fatih Mahallesi'nde yer alan birbirine yakın 3 ayrı leylek yuvası dikkati çekiyor.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Yoksul, leyleklerin doğanın önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, "Torunlarımız geliyor, fotoğrafını çekip gidiyor. Yaklaşık 20 yıldır her yıl buraya geliyorlar. Doğanın bir misafiri." dedi.

Üzeyir Şahbudak, Erşan Çakıl ve Çiğdem Koçak da leyleklerin bölgeye ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı 'El-Kaide' itirafı

Trump'ın eski sağ kolu itiraflara başladı: Biz silahlandırdık
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray itirafı! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü

Hatice Aslan itiraf etti! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz

Sultangazi'de kanlı infaz! Hiç tanımadığı adamı katletti
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı