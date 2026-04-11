Burdur'da leylekler 30 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde her yıl gelen leylekler, 30 yıldır aynı elektrik direğinde konaklıyor. Mahalle sakinleri, leyleklerin baharın habercisi olarak gelişini sevinçle karşılıyor ve dikkat edilmesi gereken çevresel tehlikeleri vurguluyor.

Burdur'un Bucak ilçesine gelen leylekler, 30 yıldır aynı elektrik direğinde konaklıyor.

Fatih Mahallesi'nde her yıl aralıksız olarak aynı yuvaya gelen leylekler, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Baharın habercisi olarak değerlendirilen leyleklerin eşsiz manzarası, dronla havadan görüntülendi.

Leyleklerin 30 yıldır hiç aksatmadan aynı yuvaya döndüğünü dile getiren Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Arslan, leyleklerin mahalle sakinlerinin göz bebeği olduğunu ve her yıl gelmelerinin merakla beklendiğini söyledi.

Arslan, sokaklara atılan ip, pet şişe ve cam ürünlerinin leyleklerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak vatandaşların bu konuya dikkat etmesini istedi.

Kaynak: AA / Seher Özer
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor
Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak

Galatasaray'dan çılgın formül! Osimhen derbiye onunla çıkacak

Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
'Sultan Süleyman' esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi

"Kanuni" esprisinden gözaltına alınan komedyen için karar verildi
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı