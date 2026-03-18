Yaban hayatı gözlemcisinden leyleğin bozulan yuvası için çağrı
Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesindeki yuvası kaldırılan leylek, bölgeye geri döndü. Yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, leyleğin yuvasının eski yerine konulması için çağrıda bulundu.
LEYLEK YUVASINI BULAMADI
Antalya'nın Serik ilçesinde cami kubbesindeki yuvası kaldırılan leyleğin akşam saatlerinde bölgeye geldiği görüldü. Leyleğin cami kubbesine konduğu fotoğrafları sanal medyadan paylaşan yaban hayatı gözlemcisi Alper Tüydeş, çağrısını yineleyip, leyleğin yuvasının yeniden eski yerine konulmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı