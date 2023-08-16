Leylek yavruları tedavi edilerek doğaya salındı

SİNOP Kastamonu'da yaralı halde bulunan leylek yavruları Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek doğaya salındı.

Kastamonu'da yaralı halde bulunan leylek yavruları Doğa Koruma Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince Sinop'taki Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındılar. Veteriner ekiplerce tedavileri yapılan leylek yavruları tekrar göç yolculuğu için kanat çırpmaya başladı.