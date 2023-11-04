Levent Yüksel, Kuruçeşme Açıkhavada Unutulmaz Bir Konser Verdi

Levent Yüksel, hareketli ve duygusal parçalarıyla seyircileri coşturduğu Kuruçeşme Açıkhava konserinde büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçıya 3 bin kişilik Kuruçeşme Açıkhava korosu da eşlik etti. Konser, seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönerek devam etti ve 'Onursuz Olmasın Aşk' şarkısıyla sonlandı.

Duygusal parçalarıyla hüzünlü bir hava estirdiği sahnesinde 90'lı yıllardan seçtiği hareketli parçalarla seyircileri coşturmayı da başaran Levent Yüksel, performansı ile büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 2.5 kaldığı sahnesinde bir an olsun düşmeyen temposuyla adeta devleşen ünlü sanatçıya, Üç bin kişiden oluşan Kuruçeşme Açıkhava korosu eşlik etti.

'Bu Gece Son' adlı ölümsüz şarkısı ile noktaladığı konserini seyircilerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye dönerek devam ettiren Yüksel, finalde 'Onursuz Olmasın Aşk'I söyleyerek performansını alkışlar eşliğinde sonlandırdı.