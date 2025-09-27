Haberler

Levent Morkan'a Veda Yemeği Düzenlendi
Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Levent Morkan için Taşova'da veda yemeği düzenlendi. Programda Kaymakam, Orman Bölge Müdürü ve belediye başkanı da yer aldı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan için veda yemeği gerçekleştirildi.

İlçedeki bir tesiste düzenlenen programa Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile işletme müdürlüğü personeli katıldı.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Morkan'a teşekkür eden Özer, yeni görevinde başarı diledi.

Morkan ise programa katılanlara teşekkür ederek, "Taşova Orman İşletme Müdürlüğünü çalışma arkadaşlarımla yeni doğan bir bebek gibi büyüttük. Önce emekledi, sonra yürüdü ve koşmaya başladı. Bundan sonra da güzel hizmetler yapacaktır." dedi.

Bu arada Morkan'ın yeni görevine atanması ile boşalan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü görevine Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü İlker Tümer getirildi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
