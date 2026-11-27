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Letonya'da Rusya sınırı yakınlarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasına girmesi üzerine NATO savaş uçakları havalanırken, Estonya'da da sabah saatlerinde 6 bölgede olası hava tehdidine karşı uyarı yapıldı.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya sınırı yakınlarında gece saatlerinde tespit edilen İHA, kısa süreliğine ülke hava sahasına girdi.

Yerel saatle 02.30'da Ludza bölgesinde turuncu seviyede ve Balvi bölgesinde sarı seviyede hava tehdidi alarmı ilan edildi.

Gelişme üzerine NATO'nun bölgedeki savaş uçakları havalanırken, Letonya Silahlı Kuvvetleri de bir önleme İHA'sı görevlendirdi.

Ludza'daki alarm saat 02.55'te, Balvi'deki alarm ise yaklaşık 03.30'da kaldırıldı.

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri, NATO müttefikleriyle ülkenin hava sahasını sürekli izlediklerini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle benzer olayların yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Estonya'da sabah saatlerinde 6 bölgede hava tehdidi uyarısı

Estonya Savunma Kuvvetleri de yerel saatle 06.40'ta olası hava tehdidine ilişkin uyarı yayımlayarak Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru ve Polva bölgelerinde yaşayanlardan İHA görmeleri halinde sığınaklara gitmelerini ve durumu yetkililere bildirmelerini talep etti.

Yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bildirim gönderilerek tehdidin geçtiği duyuruldu.

Yerel basında, bu tür uyarıların Ukrayna'nın Rusya altyapısına yönelik İHA saldırıları sırasında yapıldığına dikkat çekiliyor. Kiev yönetimi, Rusya'nın GPS sinyallerini karıştırmasının Ukrayna İHA'larının rotalarından sapmasına yol açabildiğini belirtiyor.

Baltık ülkelerinin yetkilileri, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarında kendi hava sahalarını kullandığı yönündeki Rusya tarafından yapılan iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA