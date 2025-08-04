Leningrad Bölgesinde Otobüs ile Tren Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

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Rusya'nın Leningrad bölgesinde bir yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan açıklamaya göre, Leningrad bölgesinde turistleri taşıyan otobüs, yük treniyle çarpıştı.

Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya otobüsün tren yoluna çıkmasının neden olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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