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Lenfoma kanseri sonucu hayatını kaybeden öğrencinin adı zeka oyunları ve bilim sınıfında yaşatılacak

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve geçen yıl lenfoma kanseri sonucu hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi öğrencisi Muhammet Can Yazıcı'nın adı, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi'nde Zeka Oyunları ve Bilim Sınıfı'nda yaşatılacak. Sınıf, Bir Avuç Gönüllü Derneği ve İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü işbirliğiyle oluşturuldu ve düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan ve geçen yıl lenfoma kanseri sonucu hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi öğrencisi Muhammet Can Yazıcı'nın adı, "Zeka Oyunları ve Bilim Sınıfı"nda yaşatılacak.

Bir Avuç Gönüllü (BAG) Derneği ile İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü işbirliğiyle Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi'nde Zeka Oyunları ve Bilim Sınıfı oluşturuldu.

Muhammet Can Yazıcı'nın adı verildiği sınıf, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Törene Kaymakam Batuhan Bingöl, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Yazıcı'nın ailesi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Lenfoma Kanseri Anadolu Lisesi Selçuklu Siyaset Bitlis Ahlat Eğitim Güncel Haberler

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