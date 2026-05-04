Haberler

Led Zeppelin'in unutulmaz solisti Robert Plant, temmuzda İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Led Zeppelin'in unutulmaz solisti Robert Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Led Zeppelin'in unutulmaz solisti Robert Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nde müzikseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan "Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian" projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen festival, rock tarihine damga vuran sesi, sahnedeki karizması ve onlarca yıla yayılan üretimiyle müzik dünyasının en etkileyici figürlerinden Robert Plant'i konuk edecek.

Müzikal yolculuğunu sürekli dönüştüren, farklı türler ve sesler arasında yeni yollar açan sanatçıya konserde Suzi Dian eşlik edecek.

Sanatçının son yıllardaki en rafine ve en kişisel canlı performanslarından biri olarak öne çıkan Saving Grace projesi folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınılarıyla Plant'in müzikal hafızasını bugünle buluşturuyor.

Konserin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV Passo gişesinde satışta.

Festivale ilişkin ayrıntılı bilgi için caz.iksv.org adresi ziyaret edilebilir.???????

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü