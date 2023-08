League of Legends'da Mythic Eşya Dönemi Son Buluyor

League of Legends oyununda Mythic eşyaların kaldırılacağı duyuruldu. Oyuncular artık istedikleri eşyaları sınırlama olmadan alabilecekler.

League of Legends (LoL) uzun yıllardır en çok oynanan oyunların başında geliyor. Riot Games tarafından 2009 yılında tanıtılan oyun, o günden bu yana popülerliğini koruyor. Her sezon başında oyun içerisinde yapılan değişiklikler sayesinde oyunun güncelliği de korunmuş oluyor. Leauge of Legends tarafından yapılan son duyuru ise eşya sistemi konusunda önemli bir değişikliği işaret ediyor.

League of Legends'da Mythic eşya dönemi bitiyor

Bilindiği gibi son üç sezonda LoL oyunu bizlere Mythic (İhtişamlı) eşyalar sunmaya başladı. Her bir şampiyonun sadece bir tane alabildiği bu güçlü eşyaların, sahip olduğu özellikler ve güçlendirme pasifleri ile oyuna farklı bir doku kazandırması bekleniyordu.

Ancak görünen o ki, Mythic eşyalar oyun içerisinde beklenen katkıyı yapamadı. Bu 'İhtişamlı Eşya'lar League of Legends oyununda bazı şampiyonlar için vazgeçilmez olurken, bazı şampiyonlar için ise maalesef istenen katkıyı veremediği gözlemlenmiş durumda.

Hal böyleyken Riot Games da önemli bir karar alarak Mythic eşyaları kaldırma yoluna gittiğini duyurdu. 2024 yılından itibaren artık oyunlarda Mythic eşya ayrımı olmayacağını göreceğiz. Tabi ki Mytic eşyaların güçlü pasiflerine de veda edeceğiz. Mythic eşyaların kaldırılmas ile birlikte artık League of Legends oyuncuları oyun içerisinde istedikleri eşyaları herhangi bir sınırlama olmadan alabilecekler.

League of Legends'da 14. sezon biterken bizleri farklı oyun değişiklikleri de bekliyor olacak. Bunların başında ise dereceli sezonunun üçe ayrılması yer alıyor. Üçe bölünecek olan dereceli sezonunda oyuncular üç farklı dereceli kostümüne de sahip olabilecekler. Oyun yapımcıları ayrıca artık dereceli oyunlarda seviye atlamanın daha kolay olacağının da müjdesini verdi.

League of Legends'da yeni sezon ile birlikte mythic eşyalardaki değişiklik başta olmak üzere birçok yenilikle karşılaşacağız gibi görünüyor. Peki siz LoL içerisinde sunulan ihtişamlı eşyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.