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Le Trio Joubran, Ankara'daki Filistin dayanışma konserinde eserlerini seslendirdi

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Filistinli topluluk Le Trio Joubran, Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde barış, özgürlük ve Filistin halkının acılarına dair eserler seslendirildi.

Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, "Uluslararası Filistin Dayanışma Konseri-Dünyaya Barış Çağrısı" kapsamında CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.

Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek ve barışın evrensel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla düzenlenen konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.

Kaynak: AA
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