Suriye'nin Lazkiye ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye ilinde kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00'dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.

Sahil bölgesindeki olaylar

Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık'ta gösteriler düzenlenmişti.

Gazal, Humus kentinde DEAŞ'ın 26 Aralık'ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

Yönetim karşıtı bu gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi ölmüş 108 kişi de yaralanmıştı.