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Lazkiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Lazkiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor
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Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler zorlu coğrafya nedeniyle alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinin Şeren köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine, Bayırbucak merkez nahiyesi Rebia'ya bağlı Şeren köyü yolu civarında orman yangını çıktığını ve zorlu coğrafya, engebeli araziler nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını söyledi.

Yangına, 6 söndürme aracı, 5 su ikmal aracı, 2 pikap tipi araç ve 1 iş makinesiyle müdahale edildiğini belirten Keyyal, çalışmalarda 50 itfaiye personelinin görev aldığını dile getirdi.

Keyyal, yangının kontrol altına alınamadığını, ekiplerin 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

Geniş ormanlık alanların alevlerin kontrolsüz yayılmasına neden olduğunu ifade eden Keyyal, "Bölgede hazır yangın hatları bulunmuyor. Ayrıca dağlık yapı, sarp yollar ve dik yamaçlar ekiplerimizin ulaşımını oldukça zorlaştırıyor. Maalesef paletli araçlar ya da helikopter gibi havadan müdahale imkanlarımız bulunmuyor." dedi.

Keyyal, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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