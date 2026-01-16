Haberler

Rusya ve Umman dışişleri bakanları, İran'a ilişkin durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran etrafındaki gerilimin dış güçlerce körüklendiği ve Yemen'deki durumu ele alarak geniş kapsamlı bir diyalogun başlatılması gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Busaidi telefon görüşmesi yaptı.

İran'a ilişkin durumun konuşulduğu görüşmede, "İran etrafındaki gerilimin dışarıdan ciddi şekilde körüklendiği ve bunun geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açabileceği" belirtildi.

İki bakan, bu tür olumsuz senaryonun önlenmesi, egemen devletlerin iç işlerine müdahaleden vazgeçilmesi gerektiğini, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın norm ve ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Lavrov ile Busaidi, Yemen'deki durumu da istişare ederek Yemenliler arasında ilgili bölge ülkelerinin katılımıyla BM himayesinde geniş kapsamlı diyaloğun başlatılması için uygun koşulların oluşturulması yönünde girişimlerin pekiştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Rusya ile Umman arasında Nisan 2025'te sağlanan anlaşmalar çerçevesinde ikili ilişkilerin sürdürülmesiyle ilgili konular ele alındı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
