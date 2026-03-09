Haberler

Rusya ve BAE dışişleri bakanları, İran'la ilgili durumu görüştü

Güncelleme:
Rusya ve BAE dışişleri bakanları, İran ile ilgili durumu ele alarak gerginliğin azaltılması ve sivil kayıpların önlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İran ile ilgili durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Nahyan, telefon görüşmesi yaptı.

İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede, her iki bakan da bunun endişe verici olduğunu belirterek, gerginliğin azaltılmasına yönelik adımların acilen atılması, Arap ülkeleri ile İran'da sivil kayıplara yol açan ve sivil altyapıya zarar veren saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Her iki taraf da bölgede uzun vadeli güvenliği sağlayacak anlaşmaların sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik girişimlerin yeniden başlatılmasının önemini kaydetti.

Lavrov ile Nahyan, temasların sürdürülmesi, Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası platformlarda kabul gören yaklaşımların savunulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
