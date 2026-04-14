Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BAE'li mevkidaşı bin Zayid ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaparak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yarattığı krizin çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Basra Körfezi'ndeki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov dün BAE'li mevkidaşı bin Zayid ile telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD- İran görüşmelerinin ardından Basra Körfezi'ndeki durum hakkında değerlendirmelerde bulunan bakanlar, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik sebepsiz saldırısından kaynaklanan krizin çözümü için çatışmaların sona erdirilmesi ve yeniden başlatılmaması, ayrıca siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesi" çağrısında bulundu.

Bakanlar, bölgedeki sivillere ve sivil altyapıya verilen zararın kabul edilemez olduğu konusunda ortak görüşlerini dile getirdi.

Lavrov ve bin Zayid, durumun sürdürülebilir şekilde çözülmesini ve Hürmüz Boğazı ile bölgedeki diğer sularda normal işleyişin yeniden sağlanmasını kolaylaştırmak için temas halinde kalınması konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Ali Cura
