Lavrov, Kiev'deki Askeri Tesislere Yönelik Hava Saldırıları Hakkında ABD'yi Bilgilendirdi

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kiev'de Ukrayna ordusunun kullandığı tesislere yönelik sistematik hava saldırıları başlattıklarını Rubio'ya iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine ileten Lavrov, söz konusu hava saldırılarının, Ukrayna'nın, Rus topraklarına yönelik saldırlarına karışılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın söz konusu saldırılarda sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamayı da hatırlatan Lavrov, bakanlığın, ABD'nin de aralarında bulunduğu yabancı ülke misyonlarına Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik personel ve vatandaşlarını tahliye etme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

İki taraf görüşmede Hürmüz Boğazı'yla ilgili diplomatik girişimler ve Küba'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Lavrov ve Rubio, aradaki mevcut anlaşmazlıklara rağmen, birbirlerinin topraklarındaki ABD'li ve Rus diplomatik misyonlarının faaliyetlerini karşılıklı olarak normalleştirme çabalarını artırma niyetlerini de yeniden teyit etti.

