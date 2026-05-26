Haberler

Lavrov, Kiev'deki Askeri Tesislere Yönelik Hava Saldırıları Hakkında ABD'yi Bilgilendirdi

Lavrov, Kiev'deki Askeri Tesislere Yönelik Hava Saldırıları Hakkında ABD'yi Bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın Kiev kentine yönelik hava saldırılarını ve diplomatik misyonların normalleştirilmesi çabalarını ele aldı.

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kiev'de Ukrayna ordusunun kullandığı tesislere yönelik sistematik hava saldırıları başlattıklarını Rubio'ya iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine ileten Lavrov, söz konusu hava saldırılarının, Ukrayna'nın, Rus topraklarına yönelik saldırlarına karışılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın söz konusu saldırılarda sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamayı da hatırlatan Lavrov, bakanlığın, ABD'nin de aralarında bulunduğu yabancı ülke misyonlarına Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik personel ve vatandaşlarını tahliye etme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

İki taraf görüşmede Hürmüz Boğazı'yla ilgili diplomatik girişimler ve Küba'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Lavrov ve Rubio, aradaki mevcut anlaşmazlıklara rağmen, birbirlerinin topraklarındaki ABD'li ve Rus diplomatik misyonlarının faaliyetlerini karşılıklı olarak normalleştirme çabalarını artırma niyetlerini de yeniden teyit etti.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor