Lavrov, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Robert Floyd ile bir araya geldi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Floyd'u başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında konuşan Lavrov, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın 30 yıl önce Birleşmiş Milletler'de (BM) kabul edildiğini ancak yürürlüğe girmediğini anımsatarak, "Bu antlaşmanın uygulanması için çok şey yapılması gerekiyor." dedi.

Lavrov, uluslararası alanda gerginliğin arttığı dönemde CTBTO'nun nükleer denemelere ilişkin çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

CTBTO Genel Sekreteri Floyd da Rusya'ya CTBTO kapsamındaki çalışmalarından ve nükleer denemelerin tespitine yönelik uluslararası izleme sistemine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

