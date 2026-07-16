Haberler

Rusya: Afrika'da sömürgeci uygulamalar varlığını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika'nın zengin kaynaklarına rağmen Batı'ya giden ham maddelerden ek gelir elde edemediğini belirterek, sömürgeci uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika'da sömürgeci uygulamaların varlığını sürdürdüğünü belirterek, " Afrika, zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, Batı ülkelerine giden ham maddelerden ek gelir elde etmiyor." dedi.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Fatoumata Jaou, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Rusya ile Gine-Bissau'un işbirliği konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ve bunun kullanılması gerektiğini söyledi.

Batı'nın Afrika'da sömürgeci eylemlere devam ettiğini dile getiren Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Sömürgeci uygulamalar halen varlığını sürdürüyor. Bunlar siyasi hayatta var. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun sömürge altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin kararlarının tamamı uygulanmadı. Bu, özellikle ekonomi alanı için geçerli. Afrika, zengin kaynaklara sahip olmasına rağmen, Batı ülkelerine giden ham maddelerden ek gelir elde etmiyor."

Lavrov, Afrika'daki sorunların Afrikalılar tarafından çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Jaou da Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma
73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz

73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı