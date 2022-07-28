Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti

Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti

ŞARKICI Latif Doğan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

ŞARKICI Latif Doğan'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Ayşe Doğan hayatını kaybetti.

Şarkıcı Latif Doğan'ın annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğan, geçtiğimiz ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Haziran ayında ise anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden anne Ayşe Doğan, bugün hayatını kaybetti. Latif Doğan, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından, "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nde kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Doğan Ailesi" notuyla duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Güncel

Latif Doğan Ayşe Doğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title