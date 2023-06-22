Lastik yüklü tır devrildi: Sürücü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada sürücü tırda sıkıştı ancak itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Babaeski istikameti, tırın ve etrafa saçılan lastiklerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.