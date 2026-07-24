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Tekirdağ'da traktör römorku altında kalan lastik tamircisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da traktör römorku altında kalan lastik tamircisi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, buğday yüklü bir römorkun lastiğini değiştirmek isteyen Suriye uyruklu lastik tamircisi Emced Sabuni (33), kriko ile kaldırılmaya çalışılan römorkun devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Sabuni'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği buğday yüklü römorkun altında kalan lastik tamircisi Suriye uyruklu Emced Sabuni (33), hayatını kaybetti.

Kaza saat 10.00 sıralarında Yenic Mahallesi Tekirdağ kara yolu üzerinde meydana geldi. N.Ü., kullandığı traktörün buğday yüklü römorkunun lastiğinin patlaması üzerine aracını yol kenarına çekti. N.Ü.'nün telefonla aradığı lastikçi H.G., yanında çalışan Suriye uyruklu Emced Sabuni ile lastiği patlayın traktörün yanına geldi. Sabuni, patlayan lastiği tamir etmek için krikoyu koyup kaldırmak istediği sırada buğday yüklü römork üzerine devrildi. Çevredekiler Sabuni'yi aracın altından çıkarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sabuni'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabuni'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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