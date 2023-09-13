Lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Karaman'da lastiği patlayan yolcu minibüsünün takla attığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Sürücü Mehmet Günaslan'ın ağır yaralanan eşi Perihan Günaslan da kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer 10 yaralının hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.