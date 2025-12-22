Çorlu'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan otomobil, refüje çarparak takla attı; kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu- Tekirdağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Enes Malik Öztürk'ün kullandığı 59 AAJ 691 plakalı otomobilin lastiği, seyir sırasında patladı. Kontrolden çıkan ve refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Öztürk, yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öztürk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.